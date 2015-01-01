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स्वास्थ्य की जानकारी दी:मातृ व शिशु स्वास्थ्य की जानकारी दी

सपोटरा2 घंटे पहले
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ब्लॉक के अधीनस्थ उप स्वास्थ्य केन्द्र व आंगनबाड़ी पाठशालाओं पर गुरुवार को मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें गर्भवती महिलाओं को उनके साथ शिशु के स्वस्थ रहने की जानकारी दी गई। ब्लॉक सीएमएचओ डॉ. विजय सिंह मीणा ने बताया कि गुरुवार को महिला स्वास्थकर्ताओं द्वारा नवीन एएनसी का रजिस्ट्रेशन कर गर्भवती महिलाओं का वजन, बीपी, शुगर तथा हीमोग्लोबिन आदि की जांच कर परिवार नियोजन पोषण एवं उचित खानपान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।उन्होंने बताया कि कार्मिकों ने 16 साल के बच्चों का केन्द्रों पर टीकाकरण कर जननी शिशु सुरक्षा राष्ट्रीय किशोर कार्यक्रम, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा व शुभ लक्ष्मी योजना की जानकारी देने के साथ वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए उचित दूरी प्रबंधन व मास्क लगाने के साथ स्वास्थ्यकर्ताओं द्वारा हाथ धोने की विधि से रूबरू कराया गया। इधर,ब्लॉक सीएमएचओ डॉ. विजय सिंह मीणा ने खिरखिड़ा,बालौती,सलेमपुर, खंड कार्यक्रम प्रबंधक युजवेन्द्र तिवाड़ी ने ड़ाबरा,जटवाड़ी तथा ब्लॉक आशा सुपरवाइजर कुलदीप उपाध्याय ने मिझौरा, बापौती, बीलवाड़ की झोंपड़ी आदि का निरीक्षण कर स्वास्थ्यकर्ताओं को टीकाकरण शुरू होने व टीकाकरण सत्र खत्म होने पर एेप में एंट्री सुनिश्चित करने एवं गर्भवती महिलाओं व शिशुओं को चिह्नित कर अधिकाधिक लाभ दिलाने पर जोर दिया गया।

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