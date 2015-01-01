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अवैध शराब जब्त:देशी शराब के पव्वे जब्त, आरोपी फरार

सपोटरा2 घंटे पहले
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चौड़ागांव-कुशालसिंह सड़क मार्ग के अडूदा गांव में पुलिस ने अवैध शराब बेच रहे एक व्यक्ति के कब्जे से देशी शराब के 64 पव्वे बरामद किए है। पुलिस के अनुसार एएसआई गोपाल लाल शर्मा पुलिस जाप्ते के साथ गुरुवार को चौडागांव, जोड़ली, किशोरपुरा व अडूदा सड़क मार्ग पर गश्त कर रहे थे। मुखबिर द्वारा अडूदा गांव में एक व्यक्ति द्वारा अवैध शराब बेचने की सूचना दी गई। जिस पर पुलिस प्रात: 8:35 बजे सांकेतिक स्थान अडूदा गेट के पास पहुंची, जहां एक व्यक्ति पुलिस को देखकर प्लास्टिक का कट्टा छोड़कर भाग छूटा। पुलिस ने उसे पकड़ने का प्रयास किया गया,लेकिन आरोपी घरों में जाकर छिप गया। तत्पश्चात पुलिस ने प्लास्टिक के कट्टे में रखे 32 पव्वे ग्लोबल प्लेन स्ट्रांग देशी मदिरा व कार्टन में रखे 32 पव्वे देशी शराब के जब्त कर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है।

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