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बाड़े के विवाद में एक घायल:बंगलाकी गांव में बाड़े के विवाद में एक घायल

सपोटरा2 घंटे पहले
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ग्राम पंचायत दौलतपुरा के गांव बंगलाकी में बाड़े के विवाद में एक व्यक्ति के घायल होने का मामला पुलिस ने दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार राधेश्याम ने आरोप लगाया कि बुधवार को शाम 5 बजे उसने मकान के पीछे बाड़े में कंटीली झाड़ियां लगा रखी थी। इस दौरान रमेश, रामकेश, शिवचरण, नरसी, हंसा, मानी, अंगूरी हाथों में लाठी-डंडे व कुल्हाड़ी लेकर आए तथा झाड़ियों को हटाने के साथ बाड़े पर अपना मालिकाना हक बताने लगे। उलाहना देने पर आरोपी रमेश ने कुल्हाड़ी से उसके हाथ व अन्य आरोपियों ने डंडे से प्रहार कर घायल कर दिया।

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