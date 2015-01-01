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मांगों के समाधान के लिए ज्ञापन:पटवारियों ने मुख्यमंत्री के नाम 3 सूत्रीय मांगों के समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा

सपोटरा4 घंटे पहले
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राजस्थान पटवार संघ उपशाखा के अध्यक्ष बनवारीलाल मीणा के नेतृत्व में पटवारियों का एक शिष्टमंडल उपजिला कलेक्टर ओमप्रकाश मीणा से मिला तथा मुख्यमंत्री के नाम तीन सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपकर पूर्व हुए समझौतों पर प्रभावी कार्यवाही करने की मांग की है। अध्यक्ष ने बताया कि राजस्थान पटवार संघ के राज्य सरकार से पूर्व में हुए समझौतों को लागू करने के साथ अन्य समस्याओं के निस्तारण के लिए लगातार एक वर्ष से मांगे की जा रही है। जिस पर 5 अगस्त को राज्य के समस्त कर्मचारी संगठनों ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित बैठक के बाद राज्य सरकार ने एक माह में मांग पत्रों पर संवाद करने का आश्वासन दिया था। लेकिन सरकार द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नही होने से पटवारियों में आक्रोश व्याप्त है।

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