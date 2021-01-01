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कार्यकारिणी विस्तार:रूपंती लूलौज बनी सरपंच संघ की अध्यक्ष

सपोटरा3 घंटे पहले
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पंचायत समिति के प्रांगण में शुक्रवार को क्षेत्र की सरपंच संघ की बैठक की गई। जिसमें सर्वसम्मति से रूपंती मीणा लूलौज को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। बैठक में सरपंच संघ की कार्यकारिणी का गठन करते हुए सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद पर रूपंती मीणा,उपाध्यक्ष पद पर अभिषेक बैरवा,महामंत्री पद पर रामखिलाड़ी मीणा,संगठन मंत्री पद पर राजंती देवी, कोषाध्यक्ष पद पर चंद्रप्रकाश मीणा औड़च, प्रवक्ता पद पर पुरुषोत्तम ड़ाबरा,जिला प्रतिनिधि के पद पर रामचरण मीणा व मनीषा देवी,प्रचार मंत्री पद पर सरिता मीणा बालौती को नियुक्त किया गया।

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