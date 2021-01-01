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अनशन:सपोटरा: अमरगढ़ गांव में अनशन छठे दिन भी जारी

सपोटरा3 घंटे पहले
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ग्राम पंचायत अमरगढ स्थित सार्वजनिक हथाई पर अमरगढ के ग्रामीणों के द्वारा चार सूत्रीय मांगो को लेकर के दिया जा रहे आमरण व क्रमिक अनशन के छठे दिन भी नही पहुचकर के प्रशसन के द्वारा आमरण अनशन पर बैठे लोगो की सुध तक नही ली। पूर्व सरपंच अशोक सिंह ने बताया कि एक माह पूर्व कस्बे के ग्रामीणों के द्वारा अतिक्रमण हटाने,पानी की टंकी का निर्माण करने तथा कालीसिंल बांध के गोठे से पक्की नाली का निर्माण कराने की मांग की गई थी। लेकिन जिला व उपखण्ड प्रशासन के अधिकारियों द्वारा आज तक ना कोई कार्यवाही की गई है। ना ही अनशन पर बैठे ग्रामीणों की सुधबुध ली गई है

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