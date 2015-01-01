पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

झगड़ा करते सात गिरफ्तार:थाना परिसर में झगड़ा करते सात गिरफ्तार

सपोटरा4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

पुलिस ने थाना परिसर में आपस में झगड़ रहे ग्राम पंचायत जोड़ली के सात लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार ग्राम पंचायत जोड़ली में गुरुवार को हरि,भरतलाल पुत्र सुगन्या बैरवा,ओमी पुत्र रामदयाल,कृपाल पुत्र देवीलाल, कांजी व हंसराज पुत्र रामजीलाल तथा धर्मराज पुत्र हंसराज बैरवा के बीच आपसी रंजिश के कारण झगड़ा हुआ था। जिसका मामला दर्ज कराने के लिए दोनों पक्ष पुलिस थाने में आकर झगड़ा कर रहे थे। जिस पर एएसआई हरेन्द्र सिंह चौधरी ने सात लोगों को गिरफ्तार किया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें