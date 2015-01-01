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कोरोना का कहर:बरवाड़ा में मिले 6 कोरोना पॉजिटिव

सवाई माधोपुर3 घंटे पहले
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चौथ का बरवाड़ा उपखंड मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में लगातार कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है। गुरुवार को आई रिपोर्ट में एक बार फिर से एक साथ 6 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें से 5 लोग उपखंड मुख्यालय पर बैठा एक व्यक्ति डिडायच का है। वहीं चिकित्सा विभाग में इनके संपर्क में आने वाले 54 लोगों की रेंडम सेंपलिंग ली है।उपखंड मुख्यालय सहित आसपास के क्षेत्र में पिछले कई दिनों से लगातार कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है। लगातार मामले सामने आने के बाद भी ना तो बाजारों में सोशल डिस्टेंस दिखाई दे रही है ना ही अन्य स्थानों पर। ऐसे में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।

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