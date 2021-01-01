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श्रमदान:वन क्षेत्र में श्रमदान कर जमा की 60 किलो प्लास्टिक और पॉलिथिन

सवाई माधोपुर3 घंटे पहले
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बाघ संरक्षण एवं ग्रामीण विकास समिति सवाई माधोपुर के तत्वावधान में मिशन बीट प्लास्टिक रणथंभौर अभियान के तहत रणथंभौर परिक्षेत्र के कचीदा वन क्षेत्र में करीब 60 किलो प्लास्टिक व पॉलिथीन इक्कठा कर साफ सफाई की। साथ ही कचरे को जंगल से बाहर लाकर नष्ट किया गया तथा लोगों को प्लास्टिक व पॉलिथीन के दुष्परिणामों की जानकारी देकर जागरूक भी किया गया।इस क्षेत्र में काफी ज्यादा पॉलिथीन व डिस्पोजल कचरा होता है, क्योंकि यह एक धार्मिक स्थल है। यहां लोग पूजा अर्चना करने व पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। इस क्षेत्र में टाइगर, पैंथर, सांभर, चीतल, नीलगाय आदि कई वन्यजीवों का विचरण रहता है। प्लास्टिक व पॉलिथीन खाने से किसी भी समय वन्यजीवों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। समिति के सदस्यों ने बताया कि संस्था पिछले 19 माह से रणथंभौर परिक्षेत्र को प्लास्टिक-पॉलिथीन मुक्त व पार्क को स्वच्छ व सुंदर बनाने के उद्देश्य के साथ काम कर रही है। इसके तहत हर सप्ताह रणथंभौर परिक्षेत्र व आसपास के क्षेत्र में एक स्थान तय कर वहां की साफ-सफाई की जाती है तथा लोगों को प्लास्टिक व पॉलिथीन के दुष्परिणामों की जानकारी देकर जागरुक भी किया जाता है। इस अवसर पर वन विभाग के फोरेस्टर रतन लाल खंडेला, संस्था के सदस्य राजेश सैनी, विष्णु सैनी, दिनेश श्यामपुरा, रिंकू खिरनी, विजेंद्र माधोसिंहपुरा, विनोद पीपलवाड़ा, चिंटू हिंगोणी, मनराज मीना बूंदी, रामकेश खिजूरी, महेंद्र सैनी रामसिंहपुरा, रूपसिंह मीना आदि ने भाग लिया।

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