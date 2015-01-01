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आग:छप्परपोश में लगी आग घरेलू सामान जलकर राख

सवाई माधोपुर3 घंटे पहले
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भाड़ौती के गंभीरा रोड पर स्थित एक छप्परपोश में अचानक आग लग गई। इससे पीड़ित का घरेलू सामान जलकर राख हो गया। लक्ष्मण महावर ने बताया कि वह अपनी पत्नी के साथ मजदूरी करने चला गया। दोपहर को अचानक अज्ञात कारणों से छप्परपोश में अचानक आग लग गई। छप्परपोश मे धुआं उठता देख ग्रामीणों की मौके पर भीड़ जमा हो गई। लेकिन देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। ग्रामीणों ने मोटर व इंजन चलाकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक छप्परपोश में रखी टीवी, कूलर पंखा अनाज की बोरी सहित घरेलू सामान जलकर राख हो गए। सूचना के बाद सरपंच दीनदयाल मीणा ने पटवारी को नुकसान का आकलन करने के लिए अवगत करवाया।

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