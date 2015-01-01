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अव्यवस्था - गंदगी के ढेर:सफाईकर्मियों के लवाजमे के साथ संसाधनों का बेड़ा, फिर भी सवाई में जगह-जगह गंदगी के ढेर

सवाई माधोपुर20 मिनट पहले
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  • शहर में नगर पालिका सफाई के नाम पर लाखों रुपए हर महीने करती है खर्च

नगर परिषद क्षेत्र के लोगों को स्वच्छ वातावरण मिले, इसके लिए शहर को साफ-सुथरा बनाए रखने के लिए स्वायत्त शासन विभाग की ओर से नगर परिषद प्रशासन को लाखों रुपए की कीमत के संसाधन उपलब्ध करवाए गए हैं। भारी-भरकम संसाधनों के बेड़े के साथ ही नगर परिषद के पास संविदाकार्मिकों व सफाई कर्मियों का लवाजमा भी है। इसके बावजूद नगर परिषद क्षेत्र की सफाई व्यवस्था बेपटरी है। जिला मुख्यालय पर हर-गली, चौराहे व सड़क किनारे पर कचरे के ढेर व उनमें मुंह मारते सुअर व आवारा जानवर आसानी से मिल जाएंगे। यह कचरे के ढेर एक दिन में नहीं लगे। इन कचरे के ढेर को देखकर साफ प्रतीत होता है कि महीनों से सफाई नहीं हुई। मुख्य मार्ग हो या गली मोहल्ले, जगह-जगह लगे कचरे के ढेर नगर परिषद की सफाई व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। इतना ही नहीं सफाई के नाम पर नगर परिषद की ओर से प्रति माह लाखों रुपए खर्च किया जाता है। इसके बावजूद शहर के लोग गंदगी भरे माहौल में रहने को मजबूर है।4 लाख रुपए प्रतिमाह वाहनों के संचालन पर भुगताननगर परिषद से मिली जानकारी के अनुसार परिषद के पास घर-घर कचरा संग्रहण के लिए 18 ऑटो टिपर है। इनमें 14 ऑटो टिपर बजरिया व आलनपुर में तथा 4 टिपर शहर में संचालित होते हैं। इसके अलावा 3 जेसीबी, 2 डंपर, एक कॉन्ट्रेक्टर (कचरे के डिब्बे उठाने की मशीन) है। इन वाहनों के संचालन पर प्रतिमाह करीब 4 लाख से अधिक का भुगतान संबंधित फर्म को किया जाता है।26 ड्राइवर व 38 हेल्परों पर प्रतिमाह 5 लाख से अधिक का भुगतान: सफाई निरीक्षक के अनुसार नगर परिषद में सफाई कार्य के लिए उपलब्ध सरकारी संसाधनों के संचालन के लिए 26 ड्राइवर व 38 हेल्पर ठेके पर लगे हुए हैं। इनमें 18 ऑटो टीपर ड्राइवर, 3 जेसीबी ड्राइवर, 2 डंपर ड्राइवर, एक कॉन्ट्रेक्टर ड्राइवर, 2 लिप्टर ड्राइवर तथा 2-2 हेल्पर 18 ऑटो टिपर के साथ एवं 2 हेल्पर लिप्टर के साथ रहते हैं। 26 ड्राइवर व 38 हेल्परों को मानदेय के यदि कम से कम प्रत्येक को 8 हजार रुपए प्रतिमाह के हिसाब से भी ठेकेदार को भुगतान किया जाए तो प्रतिमाह संबंधित ठेकेदार को करीब 5 लाख से अधिक का भुगतान किया जाता है। संबंधित ठेकेदार को भुगतान किए जाने के संबंध में नगर परिषद के सफाई निरीक्षक से जब जानकारी चाही तो उन्होंने सहायक अभियंता पर व सहायक अभियंता ने सफाई निरीक्षक पर जिम्मेदारी डालते हुए जानकारी होने से मना कर दिया।60 वार्डों में 203 सफाईकर्मीनगर परिषद क्षेत्र के 60 वार्डों में 203 सफाई कर्मचारियों को रोजाना सफाई करने की जिम्मेदारी दे रखी है। इनमें से 70 सफाईकर्मी शहर में, 38 आलनपुर व हाउसिंग बोर्ड में तथा 95 सफाईकर्मी मानटाउन क्षेत्र में लगा रखे हैं। इनकी मॉनिटरिंग के लिए जमादार अलग लगा रखे हैं। 203 सफाई कर्मियों को 60 वार्डों में बांटा जाए तो प्रत्येक वार्ड में 3 कर्मचारी आते हैं। लेकिन इसके बावजूद शहर की सफाई व्यवस्था ढाक के तीन पात है।वार्डों में शक्ल तक नहीं दिखाते सफाईकर्मीशहर की सफाई व्यवस्था को लेकर जब क्षेत्र के कई वार्डों में जाकर वार्डवासियों से जानकारी की तो पता चला की संबंधित सफाईकर्मी महीने में एक या दो बार केवल शक्ल दिखाते हैं। कुछ वार्ड तो ऐसे हैं, जहां संबंधित सफाई कर्मियों ने जाकर अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। हनुमान नगर निवासी महेश सोनी ने बताया उनके वार्ड में आज तक उन्होंने सफाईकर्मी को नहीं देखा। सफाई के अभाव में नालियां कचरे से अटी पड़ी रहती है। वहीं सड़क किनारे कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इस संबंध में कई बार शिकायत भी की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। इसी प्रकार खैरदा लवकुश कॉलोनी एडवोकेट ओमप्रकाश जायसवाल के अनुसार खेरदा क्षेत्र में भी सफाई कर्मियों का यही हाल है। हालांकि घर-घर कचरा संग्रहण के लिए ऑटो टिपर आने की बात सभी वार्डों में सामने आई।ड्राइवर व हेल्पर ठेके पर है^सफाई के लिए शहर को तीन भागों में बांट रखा है। संसाधन नगर परिषद के हैं, लेकिन इन पर ड्राइवर व हेल्पर ठेके पर हैं। ड्राइवर व हेल्पर उपलब्ध करवाने के लिए संबंधित ठेकेदार को कितना भुगतान किया जाता है, इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। आप या तो कैशियर से या सहायक अभियंता से जानकारी ले लो।-शिवराम मीना, सफाई निरीक्षक, नगर परिषद, सवाई माधोपुर

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