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चोरी मामले में आरोपी गिरफ्तार:कार के शीशे तोड़कर चोरी मामले में आरोपी गिरफ्तार, सामान भी बरामद

सवाई माधोपुर3 घंटे पहले
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कोतवाली थाना पुलिस ने गत दिनों रणथम्भौर वन क्षेत्र स्थित अमरेश्वर महादेव मंदिर में दर्शनार्थ आए श्रद्धालुओं की कार से सामान चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने चोरी के आरोपी दीपक (20) पुत्र हेमराज नाथ निवासी शेरपुर थाना कोतवाली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से चोरी का माल भी बरामद किया है।पुलिस ने प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 नवम्बर 2020 को अमरेश्वर महादेव मन्दिर में भगवान के दर्शनार्थ कारों से श्रद्धालु आए थे। अज्ञात लोग कार के सीसे तोड़कर उसमे रखे लेपटोप, पर्स एवं अन्य सामान दिनदहाडे चुरा कर ले गए। इस सम्बन्ध में परिवादी द्वारा कोतवाली थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। पुलिस द्वारा मामले की जांच गणेशधाम चौकी प्रभारी केदारनाथ को दी गई। जांच अधिकारी द्वारा कांस्टेबल जयदेव, भवानीशंकर, धनराज, हरिओम, हीरालाल की मदद से सूचना एकत्र कर संदिग्ध दीपक (20) पुत्र हेमराज नाथ निवासी शेरपुर थाना कोतवाली को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पुलिस पूछताछ में आरोपी दीपक द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। पुलिस ने आरोपी से चोरी के तीन बैग, चार्जर सहित तीन लेपटॉप, दो बैंक के खाली हस्ताक्षरशुदा चैक, जले हुए दस्तावेज बरामद किए गए। पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है।

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