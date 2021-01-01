पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

औषधालयों का निरीक्षण:अतिरिक्त निदेशक ने किया औषधालयों का निरीक्षण

सवाई माधोपुर2 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

आयुर्वेद विभाग भरतपुर संभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉ. इंद्रमोहन शर्मा द्वारा जिले के आयुर्वेद औषधालय छाण और बहरावंडा खुर्द का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही औषधालय प्रभारियों को दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार-विहार सहित अन्य आयुर्वेद स्लोगन का चार्ट बनवाने के निर्देश दिए।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser