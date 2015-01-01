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अव्यवस्था - संक्रमण का खतरा:अस्पताल के वार्ड पीक से सने, नवजातों को संक्रमण का खतरा

सवाई माधोपुर20 मिनट पहले
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  • सवाई माधोपुर के सामान्य चिकित्सालय में सफाई में लापरवाही कहीं मरीजों के लिए पड़ नहीं जाए भारी

सामान्य चिकित्सालय को साफ-सुथरा बनाए रखने के प्रति मरीजों के साथ आने वाले तीमारदार ही गंभीर नहीं है। सफाई के प्रति तीमारदारों की यह लापरवाही कहीं नवजात शिशुओं व प्रसुताओं को भारी न पड़ जाए। अभी हाल ही में कोटा के जे.के. लोन अस्पताल में नवजात शिशुओं की मृत्यु का मामला गर्माया हुआ है। ऐसे में यहां भी जेके लोन अस्पताल जैसे हालात न बने, इसके लिए अस्पताल प्रशासन के साथ ही मरीजों के साथ आने वाले परिजनों को भी समय रहते इस बात को गंभीरता से लेना होगा।जानकारी के अनुसार 300 बेड की क्षमता वाले सामान्य चिकित्सालय में आसपास के जिलों की सीमा में बसे ग्रामीण क्षेत्र सहित मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले से भी काफी संख्या में मरीज इलाज के लिए सवाई माधोपुर आते हैं। सामान्य चिकित्सालय में अधिकांश मरीज ग्रामीण क्षेत्र से आने के कारण साथ में आने वाले परिजन वार्डों में जहां मर्जी आए वहीं कचरा फैला देते हैं। सबसे खासबात यह है कि मातृ एवं शिशु इकाई में गुटखा खाने वाले लोग वार्ड में बेड पर बैठे-बैठे ही दीवारों पर पीक कर देते हैं। इसके अलावा महिलाएं भी खाना खाने के बाद बर्तन धोने के साथ झूठा पानी फर्श पर ही फैला देती है। इससे सफाई कर्मियों के साथ ही अस्पताल प्रशासन खासा परेशान है।चालान करने की व्यवस्था हुई बंदअस्पताल परिसर व वार्डों को साफ-सुथरा बनाए रखने के लिए पूर्व विधायिका दीया कुमारी के कार्यकाल में अस्पताल में मरीजों के साथ आने वाले परिजनों को गुटखा, तंबाकू आदि सामग्री साथ में लेकर जाने पर रोक थी। परिसर में कोई गुटखा या तंबाकू खाते हुए मिलने पर समझाइश करने के साथ ही चालान करने की कार्रवाई भी की जाती थी। चालान के भय से अस्पताल में गुटखा व तंबाकू खाने वालों पर कुछ हद तक रोक लगी थी, लेकिन यह व्यवस्था पिछले दो वर्षों से बंद होने से लोग बेधड़क अस्पताल में गुटखा व तंबाकू का सेवन कर जहां मर्जी आए वहां पीक कर देते हैं। बच्चों व प्रसूता महिलाओं में रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने से गंदगी के कारण इन्फेक्शन का डर रहता है। अस्पताल में सभी तरह के लोग आते हैं। इनमें टीबी, कैंसर, डायबिटीज, श्वास संबंधी बीमारी वाले मरीज भी आते हैं। टीबी के मरीज द्वारा यदि कहीं थूक भी दिया तो, उस क्षेत्र में टीबी के बैक्टेरिया करीब दो साल तक मौजूद रहते हैं। -बी.एल. मीना, पीएमओ, सामान्य चिकित्सालय^मरीजों के परिजनों से आए दिन समझाइश करते हैं, लेकिन वे मानते ही नहीं। अस्पताल को साफ रखने में आमजन को भी हमारा सहयोग करना चाहिए। पूर्व में यहां दुर्व्यसन करने वालों पर निगरानी व रोकथाम के लिए आधिकारिक रूप से महिला कार्मिक को लगाया गया था, लेकिन अब उन्हें प्रतिनियुक्ति पर जयपुर लगा दिया। अब इसके लिए फिर से ऐसी व्यवस्था करेंगे।-डॉ. सियाराम मीना, वरिष्ठ विशेषज्ञ शिशु रोग

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