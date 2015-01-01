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जाम खोला - खुशी की लहर:समझौता पत्र पढ़कर सुनाने के बाद गुर्जरों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाई, कुशालीदर्रा में जाम खोला

सवाई माधोपुर43 मिनट पहले
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छाण टोंक-चिरगांव नेशनल हाईवे पर कुशालीदर्रा तिराहे पर लगाए गए जाम को गुर्जरों ने गुरुवार सुबह हटा दिया गया। कमलेश गुर्जर एडवोकेट ने बताया कि सरकार द्वारा उनकी सभी मांगे मान ली गई है। मांगे मानने के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया है। सरकार से बात करने वाले प्रतिनिधिमंडल में कुशालीदर्रा तिराहे के जाम स्थल से गुर्जर आरक्षण आंदोलन समिति के उपाध्यक्ष भूरा भगत, वीरेंद्र सिंह धाभाई एडवोकेट और कमलेश गुर्जर एडवोकेट गए थे। उन्होंने कुशालीदर्रा तिराहे पर जाम स्थल पर बैठे लोगों को सरकार के साथ हुए समझौता पत्र को पढ़कर सुनाया। उसके बाद एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर आपस में बधाई देकर जाम खुलवाया गया। वहीं गुर्जर समाज के लोगों में सरकार द्वारा मांगे मान लेने से खुशी की लहर है।

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