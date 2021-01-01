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हाइवे से बजरी का ढेर हटाया:हादसे के बाद चेता प्रशासन, हाइवे से बजरी का ढेर हटाया

सवाई माधोपुर4 घंटे पहले
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भाड़ौती लालसोट कोटा मेगा हाइवे पर भाड़ौती कस्बे और टोल प्लाजा के बीच शनिवार रात को एक सवारी बस अनियंत्रित होकर पलट गई थी। इस हादसे का प्रमुख कारण हाइवे पर पड़ा बजरी का ढेर था, जिसे समय रहते किसी ने भी नहीं हटाया और इसका खामियाजा बस में बैठी सवारियों को घायल होकर चुकाना पड़ा। वहीं दूसरी ओर हादसा होने के बाद रविवार को प्रशासन की ओर से जेसीबी की मदद से इस बजरी के ढेर को हाइवे के किनारे हो रहे गड्ढे में डाल दिया।बजरी का ढेर हाइवे पर पिछले 4 दिनों से पड़ा हुआ था। पास ही टोल प्लाजा पर रिडकोर के कर्मचारी अधिकारी भी मौजूद रहते हैं और रिडकोर की पेट्रोलिंग गाड़ी हाइवे पर पड़े बजरी के ढेर को बचाकर निकल जाती थी। ऐसे में शनिवार शाम को सवाई माधोपुर से खिरनी होते हुए बौंली जा रही एक सवारी बस इसी बजरी के ढेर से अनियंत्रित होकर नीम के पेड़ से टकराकर पलट गई। इस सड़क हादसे में बस में सवार लगभग 16 महिला, पुरुष व बच्चे घायल हो गए थे तथा अन्य सवारियों को भी चोट लगी थी। प्रशासन ने हाइवेे पर पड़े बजरी के ढेर को हाइवे से हटाकर गड्ढे में भर दिया। लेकिन ग्रामीणों में रिडकोर सहित पुलिस-प्रशासन के अधिकारियों के प्रति रोष व्याप्त है।

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