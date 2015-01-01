पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

अंबानी परिवार रणथंभौर में:बेटे अनमोल, अंशुल और पत्नी टीना के साथ जंगल में घूमने निकले अनिल अंबानी, बाघिन की काफी देर तक हुई साइटिंग

सवाई माधोपुर5 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
गुरुवार को जयपुर से सड़क के मार्ग से सवाई माधोपुर पहुंचा था अंबानी परिवार।
  • इससे पहले वर्ष 2003-04 में भी अनिल अंबानी अपने परिवार के साथ रणथंभौर आए थे

अनिल अंबानी का परिवार छुट्टियां बिताने सवाई माधोपुर के रणथंभौर में है। शुक्रवार सुबह पूरा अंबानी परिवार सुबह की पारी में वन भ्रमण के लिए गया। इस दौरान अनिल के साथ पत्नी टीना अंबानी, बेटे अनमोल और अंशुल भी मौजूद रहे। जिन्होंने जोन 4 में बाघिन को देखा। अंबानी परिवार को काफी देर तक बाघिन की साइटिंग हुई।

जानकारी अनुसार, अंबानी परिवार रणथंभौर रोड स्थित एक पांच सितार होटल में रुका है। जो आज शाम की पारी में भी रणथंभौर वन क्षेत्र पहुंच सकता है। गौरतलब है कि इससे पूर्व वर्ष 2003-04 में वे अपने दोनों बच्चों एवं पत्नी के साथ यहां आए थे।

अंबानी परिवार सड़क मार्ग से सवाई माधोपुर पहुंचा और शाम की पानी में वन भ्रमण के लिए जंगल नहीं गया। वे गुरुवार को दोपहर बाद वे चार्टर प्लेन से जयपुर के सांगानेर हवाई अड्डे पर उतरे। यहां से अनिल अंबानी, उनकी पत्नी टीना अंबानी और दोनों बच्चों के साथ सड़क मार्ग से सवाई माधोपुर के लिए रवाना हुए। शाम साढ़े चार बजे वे यहां रणथंभौर रोड पर एक पांच सितारा होटल पहुंचे और वहां होटल प्रबंधन एवं वन विभाग के अधिकारियों के साथ शिष्टाचार मुलाकात की।

शाम को बंद गाड़ी से होटल में प्रवेश करने के बाद वे बाहर नहीं आए और होटल में ही आराम किया। उनका परिवार शुक्रवार को सुबह की पारी में वन भ्रमण के लिए जाएगा। इनके लिए दो जिप्सी होल्ड की गई है। यह परिवार कितने दिन यहां रूकेगा, अभी इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है। वर्ष 2003-04 में भी अनिल अंबानी अपने परिवार के साथ रणथंभौर आए थे। उस समय उनके गाइड के रूप में यादवेंद्र सिंह जंगल गए थे। यादवेंद्र ने बताया कि उस समय इस परिवार ने एक पारी में लाहपुर चौकी के सामने वाली तलाई में लाहपुर मेल बाघ को देखा था और दूसरी पारी में सकड़ी के नाले में बाघिन के बच्चों को देखा था।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंUS के पूर्व प्रेसिडेंट ने मेमोयर में लिखा- राहुल गांधी में सब्जेक्ट का मास्टर होने की योग्यता या जुनून नहीं - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें