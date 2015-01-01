पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोरोना जागरूकता अभियान:कोरोना से बच्चों को किया जागरुक

सवाई माधोपुर4 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

सवाई माधोपुर चाइल्डलाइन टीम द्वारा गुरुवार को लवकुश कॉलोनी खैरदा में जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कोरोना संक्रमण को लेकर जागरूक कर बच्चों व लोगों को मास्क वितरण किया और बताया गया कि बच्चों को बिना जरुरी काम घर से बाहर नहीं भेजें और भीड़भाड़ से बचकर रहें। खुद भी बचें और बच्चों को भी बचाएं। अंजान लोगों के संपर्क में नहीं आएं। एक दूसरे से मिलते समय दो गज की दूरी बनाए रखे, कोरोना से सतर्क रहे, बचाव ही कोरोना का उपचार है। लोगों व बच्चों को चाइल्डहेल्प लाइन नम्बर 1098 की जानकारी देते हुए बताया कि यदि कोई बच्चा मुसीबत में हो, खो गया हो या बच्चे के साथ किसी तरह का उत्पीड़न हो रहा हो तो चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की सहायता ले सकते हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली विधानसभा में कृषि कानूनों का पर्चा तार-तार, देश में कोरोना संक्रमित हो सकते हैं एक करोड़ पार - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज दिन की शुरुआत संतोषजनक कार्यों से होगी। मित्रों या सहयोगियों के साथ फोन पर ही कोई महत्वपूर्ण वार्तालाप फायदेमंद साबित होगी। आप अपने आत्मविश्वास तथा भरपूर ऊर्जा द्वारा अपने कार्यों को उचित ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें