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कोरोना के प्रति किया जागरूक:रैली निकाल कर कोरोना के प्रति किया जागरूक

सवाई माधोपुर2 घंटे पहले
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कोरोना जागरूकता जन आन्दोलन अभियान के तहत नगर परिषद सवाई माधोपुर में रैली निकालकर लोगो को कोरोना के प्रति जागरूक किया गया। नगर परिषद आयुक्त सहित टीम ने लोगों को कोरोना से बचाव के लिए सावधानियां रखने तथा प्रोटोकॉल की पालना के लिए लोगों को जागरूक किया। नगर परिषद आयुक्त रविन्द्र सिंह यादव ने बताया कि नगर परिषद के अधिशाषी अभियंता राकेश कुमार शर्मा, कनिष्ठ अभियंता राजप्रताप सिंह राणावत, सहायक अभियंता नीलम कोठारी, कनिष्ठ अभियंता मनोज मीना, सीमा मीना तथा स्वयं संस्थाओं से रजनीश शर्मा, अनीता गर्ग, ब्रजराज शर्मा, दीपिका चौहान, एनयूएलएम जिला प्रबंधक प्रियंका पाठक, रामेन्द्र कुमार शर्मा आदि कर्मचारी तथा अधिकारियों ने कोरोना जागरूकता अभियान के तहत क्षेत्रों में फेस मास्क, पोस्टर, स्टीकर आदि वितरित किए।

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