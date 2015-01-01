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कोरोना जागरूकता अभियान:रैली निकाल कर कोरोना से जागरूक किया, मास्क भी बांटे

सवाई माधोपुर5 घंटे पहले
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राज्य सरकार द्वारा कोरोना जन-आन्दोलन अभियान के तहत नगर परिषद सवाई माधोपुर में रैली निकालकर लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया। इसी प्रकार मास्क वितरण तथा स्टीकर चस्पा कर लोगों को जागरूक किया गया। नगर परिषद आयुक्त रविन्द्र सिंह यादव ने बताया कि शहरी क्षेत्र आलनपुर, हाउसिंग बोर्ड, अस्पताल एरिया, ठींगला, आदर्श नगर, बालमंदिर कॉलोनी, महाराणा प्रताप कॉलोनी आदि क्षेत्र में फेस मास्क, पोस्टर, स्टीकर वितरित किए गए। अभियान के तहत शहर के अलग-अलग स्थानों वार्डों तथा बाजार में नगर परिषद के अधिशाषी अभियन्ता राकेश कुमार शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता राजप्रताप सिंह राणावत, लेखाकार तारा सिंह गुर्जर, सहायक अभियन्ता नीलम कोठारी, कनिष्ठ अभियन्ता मनोज मीना, सीमा मीना तथा स्वयं संस्थाओं से रजनीश शर्मा, अनीता गर्ग, ब्रजराज शर्मा, दीपिका चौहान, एनयूएलएम जिला प्रबंधक प्रियंका पाठक, रामेन्द्र कुमार शर्मा आदि कर्मचारी तथा अधिकारियों के द्वारा फेस मास्क वितरित करते हुए आमजन को कोरोना से बचाव के लिए समझाइश की गई।

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