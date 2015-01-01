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दुष्कर्मी की जमानत खारिज:नाबालिग से दुष्कर्म कर गर्भवती करने के आरोपी की जमानत खारिज

सवाई माधोपुर3 घंटे पहले
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विशेष न्यायालय पॉक्सो के न्यायाधीश दिनेश कुमार गुप्ता ने नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर गर्भवती करने के आरोपी महावीर पुत्र सूरलमल बैरवा निवासी बागडोली थाना बौंली की जमानत याचिका खारिज की है। आरोपी 9 जून 2020 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। विशिष्ट लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन के अनुसार नाबालिग ने 6 जून 2020 को पुलिस थाना सिंधी कैम्प जयपुर को दिए पर्चा बयान में बताया कि अपने माता-पिता के साथ गांव में रहती है। पापा मजदूरी करते हैं। मां जब खेत पर चारा काटने चली जाती तब आरोपी महावीर घर पर आता तथा छोटी बहन को टॉफी देकर खेलने भेज देता, फिर मेरे साथ गलत काम करता। आरोपी रोज मां के खेत पर जाने के बाद मिठाई, नमकीन तथा टॉफी लेकर आता और छोटी बहन को भेजकर नाबालिग के साथ दुष्कर्म करता। साथ ही धमकाता कि किसी को बताने पर दोनों की पिटाई होगी। तीन-चार माह बाद उल्टी व पेट दर्द होने लगा। पापा ने पेट दर्द की गोली लाकर दी, लेकिन आराम नहीं मिला। पेट में सूजन आने लगी तथा मोटा होने लगा। इस पर पिता उपचार के लिए टोंक लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने चार माह का गर्भ होने की जानकारी दी। इसके बाद परिजन नाबालिग को सवाईमाधोपुर अस्पताल लेकर आए तथा जांच कराई, जहां भी चार माह का गर्भ होने की जानकारी दी। इसके बाद जयपुर रेफर कर दिया गया।पुलिस ने नाबालिग के पर्चा बयान लेकर अपराध धारा 376 आईपीसी, पॉक्सो एक्ट 2012 का पाया जाने पर मूल पर्चा बया अग्रिम कार्रवाई के लिए बौंली थाना पुलिस को प्रेषित कर दिया। इस पर बौंली थाना पुलिस ने मामले की जांच के बाद प्रकरण धारा 376 आईपीसी, पॉक्सो एक्ट 2012 का पाया जाने पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उक्त धाराओं में विशेष न्यायालय पॉक्सो में आरोप पत्र पेश किया। इस पर आरोपी के अधिवक्ता ने जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिस पर उभय पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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