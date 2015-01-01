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आतिशबाजी पर प्रतिबंध:जिले में आतिशबाजी पर 31 दिसंबर तक प्रतिबंध

सवाई माधोपुर4 घंटे पहले
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  • पटाखे बेचने पर 10 हजार और जलाने पर 2 हजार का जुर्माना

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नन्नूमल पहाड़िया ने जिले में 31 दिसंबर तक आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाया है। जारी आदेश में बताया कि गृह विभाग राजस्थान सरकार के परामर्शदात्री द्वारा निर्देशित किया गया है कि वर्तमान में वैश्विक महामारी कोविड-19 के रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। पटाखों के धुंआ से कोविड प्रभावित व्यक्तियों की श्वसन क्रिया प्रभावित होती है।आदेश में बताया कि कोई भी दुकानदार किसी प्रकार के पटाखों का विक्रय नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के पटाखों का उपयोग या जलाने के लिए अनुमत नहीं करेगा। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 3 नवंबर 2020 द्वारा व्यक्ति विशेष द्वारा इन नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने से दंडित किया जाएगा। उक्त अपराध के शमन करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, आयुक्त नगर परिषद, विकास अधिकारियों एवं समस्त पुलिस अधिकारी जो सहायक पुलिस उप निरीक्षक स्तर से कम रैंक का ना हो को अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर प्राधिकृत किया गया है। दुकानदार द्वारा पटाखों का विक्रय करते पाए जाने पर दस हजार रुपए और कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के पटाखों का उपयोग या जलाने के लिए अनुमत करता हुआ पाए जाने पर दो हजार रुपए का जुर्माना किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी बताया कि कोई व्यक्ति उक्त प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा तो वह भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 एवं राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जाएगा।

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