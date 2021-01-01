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भूमि आवंटन की मांग:बंजारा परिवारों ने की आवास के लिए भूमि आवंटन की मांग

सवाई माधोपुर4 घंटे पहले
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जिले की बरनावदा ग्राम पंचायत सरपंच के नेतृत्व में बानीपुरा गांव के दर्जनों बंजारा परिवार के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भूमि आवंटन की मांग की है। इसे लेकर बंजारा परिवार के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन भी किया। बरनावदा सरपंच राम भरत बैरवा ने बताया कि बंजारा परिवार के लोग पिछले 30 वर्षों से बानीपुरा गांव में निवास कर रहे हैं। इनके पास वेटर आईडी, आधार कार्ड, राशन कार्ड सहित सभी आवश्यक दस्तावेज भी मौजूद है। प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में 16 बंजारा परिवारों के नाम दर्ज है। इसके बावजूद भूमि के अभाव के कारण ग्राम पंचायत लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलवाने में असमर्थ है। बानीपुरा की सिवायचक भूमि का आबादी विस्तारीकरण कर गरीब बंजारा परिवार के लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भूमि आवंटित करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौपा है। सरपंच का कहना है कि यदि कलेक्टर द्वारा बानीपुर की सिवायचक भूमि को आबादी भूमि में आवंटित कर दिया जाता है तो बंजारा परिवारों को आवास का लाभ मिल सकेगा।

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