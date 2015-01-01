पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना:आधार कार्ड सीडिंग से लाभार्थियों को मिलेगा नेशनल पोर्टेबिलिटी का लाभ

सवाई माधोपुर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक
  • राशनकार्ड में 25 नवंबर तक करवाई जा सकती है सीडिंग

वन नेशन वन राशनकार्ड योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों की आधार सीडिंग का कार्य अभियान के रूप में मिशन मोड में किया जाएगा। एडीएम नवरत्न कोली ने बताया कि आधार सीडिंग के कार्य में उचित मूल्य दुकानदार तथा ई-मित्र संचालक मुख्य भूमिका निभाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी स्वयं अथवा उचित मूल्य दुकानदारों की सहायता से गांव में स्थित या नजदीकी ईमित्रों के माध्यम से अपने आधार कार्ड की जानकारी देकर राशन कार्ड में आधार कार्ड सीडिंग नि:शुल्क करवा सकते हैं। आधार कार्ड सीडिंग कार्य के लिए उचित मूल्य दुकानदारों एवं ई-मित्र संचालकों को विभाग द्वारा प्रत्येक लाभार्थी की प्रविष्टि के लिए 1-1 रुपए का भुगतान किया जाएगा।उपभोक्ताओं के राशनकार्ड में आधार सीडिंग के बाद वन नेशन वन राशनकार्ड योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। यदि किसी परिवार का कोई भी सदस्य जिले से बाहर मजदूरी अथवा शिक्षा के लिए माइग्रेट करता है तो वहां पर भी उचित मूल्य की दुकान से राशन सामग्री प्राप्त कर सकेगा।इसमें उपभोक्ता को नहीं देना पड़ेगा कोई शुल्कएडीएम ने निर्देश दिए है कि संबंधित अधिकारी, उचित मूल्य दुकानदार एवं ई-मित्र कियोस्क धारी इसे अभियान व मिशन मोड़ में लेकर कार्य संपादित करना सुनिश्चित करेंगे। यह कार्य उपभोक्ता के लिए नि:शुल्क है, उन्हें इस कार्य के लिए कोई राशि नहीं देनी है। यदि कोई उचित मूल्य दुकानदार, ई-मित्र धारक इस कार्य के लिए राशि लेता है तो उसके खिलाफ सक्षम अधिकारी द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसमें किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें