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रक्तदान शिविर:बरनाला में रक्तदान शिविर आज

सवाई माधोपुर3 घंटे पहले
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बरनाला विकास समिति, आमजन विकास समिति एवं रक्तदाता-जीवनदान ग्रुप के तत्वावधान में स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन 13 नवंबर को राउप्रावि बरनाला में किया जाएगा। ग्रुप के सोशल मीडिया प्रभारी कालूराम मीणा (जोलंदा) ने बताया कि शिविर को प्रारंभ करने से पूर्व सम्पूर्ण विद्यालय को सेनिटाइजर से स्वच्छ किया जाएगा। रक्तदान करने से पूर्व डोनर की चिकित्सक के द्वारा जांच की जाएगी। सम्पूर्ण रूप से जांच में फीट पाए जाने पर ही डोनर से रक्तदान करवाया जाएगा। शिविर में भाग लेने वाले सभी रक्त वीरों को समिति की ओर से टी-शर्ट वितरित की जाएगी। शिविर में 51 यूनिट रक्त एकत्रित करने का लक्ष्य रखा गया है और समान्य चिकित्सालय गंगापुर सिटी की टीम रक्त संग्रहण का कार्य करेगी।

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