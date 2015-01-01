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24 घंटे करवा सकेंगे बुकिंग:रेलवे के पार्सल कार्यालय में अब 24 घंटे करवा सकेंगे बुकिंग

सवाई माधोपुर6 घंटे पहले
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अब रेलवे प्रशासन ने पार्सल कार्यालय (राउंड द क्लॉक) को 24 घंटे खोलने का निर्णय लिया है। इससे यात्री अब 24 घंटे के दौरान कभी भी सामान बुक करवा सकेंगे। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार अब तक रेलवे पार्सल कार्यालय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बुकिंग के लिए खुला रहता था। इसमें बदलाव करते हुए पश्चिम मध्य रेलवे ने 15 दिसंबर को एक पत्र जारी अब चौबीस घंटे बुकिंग की सुविधा प्रारंभ करने के निर्देश दिए है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अजय कुमार पाल ने बताया कि रेलवे के ग्राहक अब 24 घंटे कभी भी पार्सल कार्यालय आकर अपना सामान बुक करवा सकते हैं।

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