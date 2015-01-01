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कोरोना बचाव का संदेश:कैंडल मार्च निकालकर दिया कोरोना बचाव का संदेश

सवाई माधोपुर13 मिनट पहले
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कोरोना जागरूकता जन आन्दोलन के अन्तर्गत गुरुवार रात को सवाईमाधोपुर नगरपरिषद द्वारा आयोजित कैंडल मार्च में जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाडिया, एडीएम बीएस पंवार, एसडीएम कपिल शर्मा, नगरपरिषद आयुक्त रविन्द्र यादव व अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों और कोरोना जागरूकता जोन टीमों के सदस्यों ने भाग लिया। कैंडल मार्च अम्बेडकर सर्कल से रवाना हुआ। यहां से जयपुर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मुख्य बाजार, गौतम आश्रम, जेवीवीएनएल कार्यालय होते हुए अम्बेडकर सर्कल पहुंचा। रैली में शामिल लोगों ने मोमबत्तियां और कोरोना जागरूकता संदेश वाले प्लेकार्ड हाथों में लेकर कोरोना बचाव का संदेश दिया। इस अवसर पर अम्बेडकर सर्कल पर बनाई गई कोरोना जागरूकता रंगोली का अवलोकन कर कलेक्टर ने इसकी प्रशंसा की।

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