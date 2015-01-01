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कालाबाजारी:खाद-बीज की कालाबाजारी करने वालेे दुकानदारों के खिलाफ दर्ज होंगे केस

सवाई माधोपुर2 घंटे पहले
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  • ब्लैकमेलिंग रोकने में लापरवाह अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई

खाद-बीज की कालाबाजारी नहीं रोकने वाले कृषि विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने कृषि, सहकारिता, सवाईमाधोपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक और भूमि विकास बैंक के अधिकारियों की कलेक्ट्रेट में बैठक के दौरान यह बात कही। उन्होंने कहा कि कलेक्टर या एसडीएम कालाबाजारी पकड़ता है तो इसका मतलब यह है कि कृषि विभाग के अधिकारी ने कालाबाजारी के खिलाफ ऐक्शन नहीं लिया। खाद-बीज की कालाबाजारी करने वाले का लाइसेंस तुरन्त निरस्त कर केस दर्ज करवाई जाएगी। कलेक्टर ने जिले में खाद बीज की मांग की पूरी डिटेल राज्य सरकार को भेजकर समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा इसके लिए कृषि, राजफैड, रेलवे और सहकारिता विभागों में समन्वय रखने के निर्देश दिए। कलेक्टर और सवाईमाधोपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक के प्रशासक पहाड़िया ने बताया कि बैंक ने चालू रबी में किसानों को 159 करोड 25 लाख रुपए ऋण वितरण का लक्ष्य रखा है। इसमें से 55 प्रतिशत ऋण वितरित हो चुका है। कलेक्टर ने कृषक ऋण माफी में अभी तक 800 पात्र किसानों को योजना लाभ नहीं मिलने पर तत्काल लाभ देने के लिए प्रक्रिया समझाने के लिए इन सभी को एसएमएस और फोन करने तथा सरपंचों को ग्राम पंचायतवार सूची भेजने के निर्देश दिए, ताकि वे इन किसानों को योजना लाभ दिलवा सकें। कलेक्टर ने पुरानी वसूली की एकमुश्त समाधान योजना के पात्र सभी 1900 किसानों को योजना का लाभ दिलवाने के लिए जागरूक करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने फार्म पोंड योजना में निर्मित जल संरक्षण ढांचे के पास चेतावनी बोर्ड लगाने तथा प्रत्येक पोंड पर सुरक्षा जाल लगवाने के निर्देश दिए। बैठक में जिले में संचालित सभी 159 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के कार्यों की समितिवार समीक्षा की गई।

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