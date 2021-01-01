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गर्भ कल्याणक महोत्सव:भगवान पदमप्रभु का गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया

सवाई माधोपुर2 घंटे पहले
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सकल दिगंबर जैन समाज के तत्वावधान में जैन धर्म के छठवें तीर्थंकर भगवान पदमप्रभु का गर्भ कल्याणक महोत्सव बुधवार को मनाया गया। नगर परिषद क्षेत्र के जिनालयों में जिनाभिषेक, शातिधारा, पूजा-आराधना का अनूठा संगम था।समाज के प्रवक्ता प्रवीण जैन ने बताया कि इस मांगलिक अवसर पर भक्ति व आस्था के रंग से सराबोर अहिंसा सर्किल आलनपुर स्थित दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र चमत्कारजी मंदिर में समाज के उपाध्यक्ष महावीर बज के सानिध्य एवं पंडित आशीष जैन शास्त्री के मुखारविंद से उच्चारित मंत्रों के बीच डॉ. शिखर चंद जैन, ऋषभ जैन व अर्चित जैन ने जिनेंद्र देव का प्रथम अभिषेक व शांतिधारा कर विश्व की सुख-समृद्धि व शांति की कामना की। श्रावक-श्राविकाओं ने देव-शास्त्र-गुरु की पूजन के साथ अष्ट द्रव्यों से भगवान पदमप्रभु की मधुर स्वर लहरियों के बीच श्रद्धा पूर्वक विशेष पूजा-आराधना कर गर्भ कल्याणक का अर्घ्य उत्साहपूर्वक समर्पित किया। श्रद्धालुओं ने जिनेंद्र देव की मंगल आरती उतारी और भगवान पदमप्रभु का ध्यान, स्मरण कर पुण्य का संचय किया। वहीं णमोकार महिला मंडल महावीर नगर के संयोजन में चमत्कारजी मंदिर की त्रिकाल चौबीसी की वेदियों के समक्ष शुभ संदेश देने वाली बंदनवार लगाने का कार्यक्रम 4 फरवरी को दोपहर 1 बजे आयोजित होगा।

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