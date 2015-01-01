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समस्याओं से अवगत कराया:चौथ का बरवाड़ा : सरपंचों ने नए एसडीएम का अभिनंदन कर बताई क्षेत्र की समस्याएं

सवाई माधोपुर14 मिनट पहले
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चौथ का बरवाड़ा कस्बे में स्थित उपखंड कार्यालय में स्थानांतरित होकर आई एसडीएम वर्षा मीना ने कार्यभार संभाल लिया। इस दौरान चौथ का बरवाड़ा सरपंच संघ ने एसडीएम का स्वागत किया तथा क्षेत्र की समस्याओं के बारे में उन्हें अवगत कराया। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि गांव के विकास तथा समस्याओं के निस्तारण में जनप्रतिनिधियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। ऐसे में सभी को अपनी जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए तथा प्रशासन के द्वारा भी विकास तथा समस्या निस्तारण में सभी मदद की जाएगी।चौथ का बरवाड़ा सरपंच संघ विमल मीना के साथ बरवाड़ा सरपंच सीता सैनी ने अन्य सरपंचों तथा कार्यकर्ताओं के साथ एसडीएम को चौथमाता की तस्वीर भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर एसडीएम वर्षा मीना ने बताया कि इस समय राज्य सरकार द्वारा गरीब व पात्र लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों को यह अच्छी तरह से पता होता है कि कौन व्यक्ति जरूरतमंद है तथा कौन व्यक्ति जरूरतमंद नहीं है। ऐसे में प्रशासन को पात्र लोगों की मदद करने में मदद मिलती है। उन्होंने ऐसे शिविरों का आयोजन और अधिक करवाएं जाने की बात भी कही। इस अवसर पर नायब तहसीलदार सुरेश चंद, भेड़ोला सरपंच भरत सिंह, बसंतीलाल माली, इकबाल खान, हरकेश मीना आदि मौजूद थे।

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