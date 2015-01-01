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विटामिन ‘ए’ की खुराक पिलाई:बच्चों को विटामिन ‘ए’ की खुराक पिलाई जाएगी

सवाई माधोपुर2 घंटे पहले
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जिले में बच्चों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा अभियान चलाकर 5 साल तक के बच्चों को विटामिन ‘ए’ की खुराक पिलाई जाएगी। अभियान के अंतर्गत बच्चों को कमजोरी से बचाने के लिए 30 नवम्बर तक बच्चों को कमजोरी से बचाने के लिए विटामिन ‘ए’ की खुराक पिलाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. तेजराम मीना ने बताया कि कार्यक्रम 30 नवम्बर तक व्यापक स्तर पर संचालित किया जाएगा। इसमें निर्धारित आयुवर्ग के शत-प्रतिशत बच्चों को खुराक पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। यह कार्यक्रम बच्चों के स्वास्थ्य और उन्हें कमजोरी से बचाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। जिले में बाल स्वास्थ्य पोषण के तहत बच्चों को बीमारी और कमजोरी से बचाने के लिए विटामिन “ए” की खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए माइक्रोप्लान तैयार किया है। इस प्लान में 9 माह से 5 साल तक के बच्चों को लाभांवित किया जाएगा। सभी सीएचसी, पीएचसी, सबसेंटर पर गाइडलाइन के अनुसार बच्चों का विटामिन ‘ए’ की खुराक पिलाई जा रही है। उन्होंने बताया कि चिकित्सा विभाग द्वारा बच्चों को विटामिन ‘ए’ की खुराक देने के लिए अलग-अलग उम्र के बच्चों के लिए अलग-अलग मात्रा तय की गई है।

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