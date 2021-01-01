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क्रिकेट प्रतियोगिता:सिटी सुपर किंग्स बना सीपीएल-4 का सिरमौर

सवाई माधोपुर4 घंटे पहले
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शहर के छोटा राजबाग मैदान में चल रहे सिटी प्रीमियर लीग-सीजन 4 (सीपीएल-4) में बुधवार को फाइनल मुकाबला खेला गया। अंतिम समय तक रोमांच से भरपूर इस मैच में गोलू की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते सिटी सुपर किंग्स की टीम ने 2 विकेट से यह मैच जीत लिया और सीपीएल-4 के विजेता का खिताब अपने नाम किया। इसके बाद प्रतियोगिता का समापन समारोह आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि ने विजेता और उपविजेता टीमों के खिलाड़ियों को स्मृति-चिंह और नकद पुरस्कार देकर सम्मानित किया। एहतेश्यामुद्दीन और दानिश सैफी ने बताया कि सीपीएल-4 का फाइनल मुकाबला सिटी सुपर किंग्स वर्सेज रॉयल शेरानी के बीच शुरू हुआ। फाइनल मैच में रॉयल शेरानी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया और पूरी टीम निर्धारित 15 ओवर में 108 रन बना सकी। इसमें दानिश ने 31 रन का योगदान दिया। वहीं रामावतार राठौर और ललित कुशवाह ने 3-3 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सिटी सुपर किंग्स की टीम के खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम को 2 विकेट से जीत दिलाई। इसके बाद प्रतियोगिता का समापन समारोह हुआ। मुख्य अतिथि सैनी माली समाज के जिलाध्यक्ष सचिन सैनी थे। उन्होंने विजेता टीम को 15 हजार रुपए और उपविजेता टीम को 8 हजार रुपए का नकद पुरस्कार दिया। इसके साथ ही दोनों टीमों को ट्रॉफी और खिलाड़ियों को स्मृति-चिंह वितरित किए गए। सीपीएल-4 के फाइनल मुकाबले के हीरो रहे गोलू को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। इसी तरह मिर्जा लॉयंस के राजवीर को मैन ऑफ द सीरिज, सिटी सुपर किंग्स के अली बाबा को बेस्ट कीपर और मिर्जा लॉयंस के फरमान को बेस्ट बॉलर का पुरस्कार दिया गया।

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