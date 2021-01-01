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समर्पण निधि अभियान:राम मंदिर निर्माण के लिए समर्पण राशि के लिए गांवों में संपर्क

सवाई माधोपुर3 घंटे पहले
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बौंली जन जन की आस्था के केंद्र अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर निर्माण के लिए प्रारंभ किए गए समर्पण निधि अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ रविवार को बौंली खंड में किया गया। इस अभियान के निमित्त 10 रुपये, 100 रुपये व 1000 रुपये के कूपन से समर्पण निधि एकत्रित की जा रही है। जो भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भेजी जाएगी। अभियान से जुड़े स्वयं सेवक आशुतोष गोयल ने बताया कि रविवार को बौंली खंड के विभिन्न गांव में इस अभियान की शुरुआत की गई। अभियान में राम भक्त गांवों में जाकर लोगों से समर्पण के लिए आग्रह कर रहे हैं। लोग अपनी सामर्थ्य व श्रद्धा अनुसार समर्पण कर रहे है।

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