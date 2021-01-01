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सुखद खबर:जनवरी माह के अंतिम दिन कोरोना मुक्त जिला

सवाई माधोपुर4 घंटे पहले
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  • कोरोना संक्रमण का एक भी मरीज नहीं, पिछले आठ दिनों में लिए सैंपल में एक भी केस नहीं आया

ज्यादा से ज्यादा सैम्पल लेने की नीति और कोरोना जागरूकता जन आंदोलन में जन भागीदारी बढ़ाने का सुखद परिणाम अब सामने आ रहा है। हमारा जिला जनवरी माह के अंतिम दिन कोरोना मुक्त हो चुका है। सवाईमाधोपुर जिले में आज की तारीख में एक भी एक्टिव कोरोना पॉजिटिव नहीं हैं। जिले में गत 8 दिनों में एक भी पॉजिटिव नहीं मिला है। जिले के चिकित्सालयों या होम आइसोलेशन में कोरोना का एक भी मरीज नहीं है।कलेक्टर राजेन्द्र किशन के नेतृत्व में चिकित्सा विभाग की टीमों ने बेहतर कार्य करते हुए जिले को कोरोना से मुक्त करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। कलेक्टर ने 1 दिसम्बर को पदभार ग्रहण करते ही जिला अस्पताल में कोरोना जांच लैब को तुरन्त शुरू करवाया तथा सैम्पल की संख्या बढ़ाई। जिला अस्पताल में जांच होने से जिस सैम्पल की रिपोर्ट 3 या 4 दिन में मिल रही थी, उसकी रिपोर्ट 24 घंटे के भीतर मिलने लगी। इससे पॉजिटिव को समय पर उपचार मिला, उनकी हालत नहीं बिगड़ी तथा उनके सम्पर्क में आए लोगों की भी तुरन्त जांच की गई। कलेक्टर ने ‘‘जितनी जांच, उतना नियंत्रण’’ पॉलिसी को अपनाया।

दो पॉजिटिव भी नेगेटिव हुएजिले में आठ दिनों से एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं आया है। जनवरी माह की 1, 2, 4, 9, 11 तारीख को 4-4 पॉजिटिव, 3, 15, 17, 21, 23 तारीख को 1-1 पॉजिटिव मिले। 5 और 7 जनवरी को 3-3 पॉजिटिव, 12 जनवरी को 2 पॉजिटिव मिले। जनवरी माह की 8, 10, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 तारीख को एक भी पॉजिटिव नहीं मिला। जो दो पॉजिटिव थे, वो भी नेगेटिव हो गए। कोविड-19 रोकथाम में कलेक्टर के साथ ही चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों के समन्वय और समर्पण का भी बड़ा हाथ रहा है।

अभी भी ढिलाई नहीं बरते लोग कलेक्टर ने जिले को कोरोना मुक्त बनाने के दिशा में कदम बढ़ाने के लिए लोगों के सहयोग की प्रसंशा करते हुए आग्रह किया है कि कोरोना का वैक्सीनेशन जिले में चल रहा है। उन्होंने लोगों से इस दौर में ढिलाई नहीं बरतने, कोरोना गाइडलाइन एवं प्रोटोकॉल की पालना करते हुए जिले को लगातार कोरोना मुक्त बनाए रखने में भागीदार बनने का आग्रह किया है। ^सभी के समन्वित प्रयासों से जिला कोरोना मुक्त हुआ है। जिले में अब एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं है। अभी भी लोगों को जागरूक रहते हुए प्रोटोकॉल पालन की आवश्यकता है।-डॉ. तेजराम मीना, सीएमएचओ

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