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उम्मीदवारों की घोषणा:भाकपा 18 को करेगी वार्ड उम्मीदवारों की घोषणा

सवाई माधोपुर3 घंटे पहले
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भाकपा चुनाव संचालन समिति की बैठक बुधवार को संगठन कार्यालय पर आयोजित हुई। बैठक में संगठन द्वारा नगर परिषद चुनावों को लेकर वार्ड उम्मीदवारों की घोषणा 18 नवम्बर को किए जाने का निर्णय लिया।भाकपा चुनाव संचालन समिति के रईस अहमद अंसारी ने बताया कि बैठक में 16 नवम्बर से पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वार्ड चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों से आवेदन लिए जाएंगे। उन्होने बताया किशिक्षित बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाएगी। उम्मीदवारों के सामाजिक चरित्र का विशेष ध्यान रख टिकट दिया जाएगा। बैठक में हरिओम सिंह, रईस अहमद अंसारी, कानजी मीना, शबनम, रामगोपाल गुणसारिया आदि उपस्थित रहे।

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