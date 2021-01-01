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सीपीएल-4:सीपीएल-4: रॉयल शेरानी ने मिर्जा लॉयंस को 2 विकेट से हराकर फाइनल में

सवाई माधोपुर5 घंटे पहले
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  • आज ब्लू ईगल वर्सेज सिटी सुपर किंग्स के बीच होगा मुकाबला

शहर के छोटा राजबाग मैदान में चल रहे सीपीएल-4 में रविवार को पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें रॉयल शेरानी ने जीत दर्ज करते हुए फाइनल में प्रवेश किया।आयोजन से जुड़े रामावतार राठौर, एहतेश्यामुद्दीन और अली ने बताया कि दोपहर एक बजे रॉयल शेरानी वर्सेज मिर्जा लॉयंस के बीच मैच शुरू हुआ। इसमें मिर्जा लॉयंस ने टॉस जीतकर पहले बेटिंग चुनी। पहले खेलते हुए मिर्जा लॉयंस ने निर्धारित 15 ओवर में 80 रन बनाए। इसमें बुद्धि ने 25 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉयल शेरानी की टीम ने अच्छी बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया और यह मुकाबला 2 विकेट से जीत लिया। इसमें 3 विकेट लेने वाले लविश जैलिया को मैन ऑफ द मैच चुना गया।रॉयल शेरानी ने इस जीत के साथ ही सीपीएल-4 के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसी तरह गत दिवस शनिवार को पहला मैच ब्लू ईगल वर्सेज सिटी रॉयल्स के बीच खेला गया। इसमें ब्लू ईगल के खिलाड़ियों ने अच्छा खेल दिखाते हुए जीत दर्ज की। वहीं दूसरा मैच सिटी सुपर किंग्स वर्सेज सिटी नाइट राइडर्स के बीच हुआ। इसमें सिटी सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए निर्धारित 15 ओवर में 140 रन बनाए। इसमें ललित कुशवाह ने 29 रन और हेमंत चौधरी ने 24 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सिटी नाइट राइडर्स की टीम ज्यादा कुछ कर नहीं पाई और 77 रन पर ही ऑल आउट हो गई। इस तरह सिटी सुपर किंग्स ने यह मैच 63 रन से जीत लिया। इसमें ललित कुशवाह ने 3 विकेट तथा रामावतार, हेमंत और धर्मेंद्र ने 2-2 विकेट लिए। ललित कुशवाह को उसके बेहतरीन खेल के लिए मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। आयोजकों ने बताया कि सीपीएल-4 में सोमवार को ब्लू ईगल वर्सेज सिटी सुपर किंग्स के बीच मैच खेला जाएगा। इसमें से जो टीम जीतेगी, वह मिर्जा लॉयंस से दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला मंगलवार को खेलेगी और इसमें से जो टीम जीतेगी, वो बुधवार को रॉयल शेरानी से फाइनल मैच खेलेगी।

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