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बाल संरक्षण क्रियान्वयन समिति की बैठक:बच्चों के लिए किशोरगृह में सृजनात्मक गतिविधियों का आयोजन होना चाहिए

सवाई माधोपुर6 घंटे पहले
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समेकित बाल संरक्षण क्रियान्वयन समिति की बैठक जिला कलेक्टर राजेन्द्र किशन की अध्यक्षता में गुरूवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। बैठक में राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह में रह रहे विधि से संघर्षरत बालकों के संबंध में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि ऐसे बालकों के लिए किशोरगृह में सृजनात्मक गतिविधियों का आयोजन करें। बैठक में विधि से संघर्षरत बालकों, देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बालकों के लिए संचालित गतिविधियों के बारे में जानकारी ली गई। उन्होंने इस प्रकार के बालकों की देखरेख के लिए संचालित संस्थाओं के संबंध में फीडबेक लिया। कोविड-19 से बचाव तथा चिकित्सा सुविधा की स्थिति की जानकारी ली। संचालित विभिन्न गृहों के निरीक्षण, बाल कल्याण समिति के कार्यों पर चर्चा की गई। बाल श्रम उन्मूलन के लिए किए गए प्रयासों पर चर्चा करते हुए कलेक्टर ने श्रम विभाग के अधिकारी को निर्देश दिए कि तीन दिवस में जिला स्तरीय टास्क फोर्स का गठन कर इसकी बैठक आयोजित की जाए। पंचायत एवं पंचायत समिति स्तर पर गठित बाल संरक्षण समितियों को एक्टिव करने के निर्देश भी दिए। चाइल्ड लाइन द्वारा किए रहे कार्यों के संबंध में संस्था निदेशक अरविन्द सिंह चौहान ने जानकारी दी। बैठक में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश कुमार, एसीईएम रघुनाथ सहित अन्य संबंधित अधिकारी एवं विभिन्न एनजीओ के प्रतिनिधि मौजूद थे।

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