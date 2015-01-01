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श्मशान का रास्ता बंद:कांच की झोपड़ी में खेत की तारबंदी से श्मशान का रास्ता बंद, 2 घंटे रुकी रही शव यात्रा, प्रदर्शन

सवाई माधोपुर43 मिनट पहले
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  • जाब्ते के साथ पहुंचे चौकी प्रभारी, पुलिस से नोकझोंक के बाद रास्ता देने को राजी हुआ खातेदार, तब हुई अंत्येष्टि

भाड़ौती ग्राम पंचायत भारजा नदी के कांच की झोपड़ी गांव में श्मशान भूमि रास्ते पर तारबंदी होने की वजह से 2 घंटे तक अर्थी को रास्ते में रख कर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर रास्ते में हो रही तारबंदी को काटकर मृतक का अंतिम संस्कार करवाया। इस दौरान खातेदार एवं पुलिस प्रशासन के बीच नोकझोंक भी हुई।कांच की झोपड़ी गांव में बुधवार रात लट्टू मीना की मृत्यु हो गई। गुरुवार सुबह अंतिम संस्कार के लिए शव यात्रा श्मशान के लिए रवाना हुई, लेकिन श्मशान भूमि रास्ते पर खातेदारों ने जगह-जगह पर तारबंदी कर रास्ते को अवरुद्ध कर रखा था। श्मशान भूमि रास्ता अवरुद्ध होने की वजह से ग्रामीणों ने रास्ते में शव को रखकर प्रदर्शन किया। सूचना पर मलारना डूंगर तहसीलदार कृष्णमुरारी मीना, मलारना डूंगर थाना अधिकारी राकेश कुमार यादव व भाड़ौती पुलिस चौकी प्रभारी नरेंद्र चौधरी मय जाब्ते मौके पर पहुंचे ग्रामीणों से समझाइश कर पुलिस ने खेतों में हो रही तीन जगह पर तारबंदी को काटकर श्मशान भूमि में शव का अंतिम संस्कार करवाया। थोड़ी देर बाद मौके पर पहुंचे खातेदार ने श्मशान भूमि रास्ते को खातेदारी भूमि बताकर खेतों की तारबंदी काटने का विरोध किया। इसे लेकर पुलिस प्रशासन एवं खातेदार में हल्की नोकझोंक भी हुई।

पूर्व में भी कई बार रास्ता अवरुद्ध होने की वजह से कई बार शव यात्रा को कई घंटे रास्ते मे हीं रोकनी पड़ी। ग्रामीण एवं खातेदार के बीच रास्ते को लेकर गतिरोध बना हुआ था। ग्रामीण इसे श्मशान भूमि रास्ता बता रहे थे तथा खातेदार अपनी खातेदारी भूमि बताकर तारबंदी कर देता था। श्मशान रास्ते का स्थाई समाधान के लिए तहसीलदार ने मौके पर गिरदावर पटवारी को बुलाकर श्मशान भूमि रास्ते के रिकॉर्ड की जानकारी ली। रिकॉर्ड में श्मशान भूमि में जाने वाला करीब 200 मीटर रास्ता खातेदारी निकला। श्मशान भूमि रास्ते को लेकर दोनों पक्षों में बने हुए गतिरोध को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने दोनों पक्षों को भाड़ौती पुलिस चौकी में बुलाकर समझाइश की। मलारना डूंगर थाना अधिकारी व तहसीलदार की समझाइश के बाद स्थाई रास्ते का समाधान नहीं होने तक रास्ता बंद नहीं करने को लेकर दोनों पक्षों में सहमति बन गई। मलारना डूंगर तहसीलदार कृष्ण मुरारी मीणा का कहना है कि रास्ता खातेदारी भूमि में है। रास्ते का स्थाई समाधान एसडीएम कोर्ट से निकलेगा। तब तक रास्ता अवरुद्ध नहीं करने के लिए खातेदार सहमत हो गया।

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