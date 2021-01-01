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क्रिकेट प्रतियोगिता:क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन, गोलपुर ने जीता खिताब

सवाई माधोपुर4 घंटे पहले
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ग्राम पंचायत थड़ोली के गांव गोलपुर में पर चल रही क्रिकेट प्रतियोगिता का मंगलवार शाम को समापन हुआ। फाइनल मैच में गोलपुर की टीम ने पहले खेलते हुए निर्धारित ओवरों में 136 रन का लक्ष्य खड़ा किया। इस लक्ष्य का पीछा करते हुए रहड़ की टीम 46 रन पर ही ऑल आउट हो गई और गोलपुर की टीम ने मैच जीतकर खिताब पर अपना कब्जा किया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि अतिथि हंसराज, सीताराम पोसवाल ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया। मैन ऑफ द सीरीज चम्पा भदोरिया को 551 रुपए व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कई लोग मौजूद थे।

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