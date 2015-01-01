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बीमा राशि दिलाने की मागं:फसल खराबे की बीमा राशि दिलाई जाए

सवाई माधोपुर4 घंटे पहले
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राजस्थान किसान सभा सवाई माधोपुर के जिलाध्यक्ष कानजी मीणा ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर किसानों को फसल की बीमा राशि दिलाने की मांग की है। उन्होंने ज्ञापन में बताया कि इस वर्ष मौसम की बेरूखी के कारण सवाई माधोपुर जिले के कई गांवों में फसलें खराब हो गई थी, लेकिन फसल खराबे का बीमा क्लेम किसानों को आज तक भी नहीं मिला है। फसल खराब होने के कारण किसान आर्थिक रूप से परेशान है। ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर किसानों की समस्याओं को देखते हुए खरीफ फसल का शीघ्र मुआवजा दिलवाने की मांग की है।

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