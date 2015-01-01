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ज्ञापन:आवागमन का रास्ता खुलवाने की मांग, लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा

सवाई माधोपुरएक घंटा पहले
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वार्ड नम्बर 21 तिलक नगर (विस्थापन कॉलोनी) नीमली रोड के लोगों ने कॉलोनी मं आवागमन का रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कॉलोनी के लोगों ने ज्ञापन में बताया कि वन विभाग ने विस्थापन कर तिलक नगर कॉलोनी में बसाया था। बसावट के बाद से आज तक कॉलोनी में आवागमन का कोई स्थाई रास्ता नहीं है।

लोग खेतों से होकर अब तक आवागमन करते रहे हैं। अब खेत वालों ने अपने खेतों की तारबंदी कर दी है, इससे कॉलोनी में आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई बार आवागमन के चलते खेत मालिकों से तकरार भी हो जाती है। कॉलोनी में आवागमन का कोई स्थाई रास्ता नहीं है। कॉलोनी के लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर कॉलोनी तक आवागमन के लिए स्थाई रास्ता उपलब्ध कराने की मांग की है।

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