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पटाखों पर लगी रोक को हटाने की मांग:व्यापारियों के हित में पटाखों पर लगी रोक को हटाने की मांग

सवाई माधोपुर5 घंटे पहले
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भारतीय जनता पार्टी जिला शाखा ने जिलाध्यक्ष डॉ. भरतलाल मथुरिया के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन देकर दीपावली त्योहार के चलते व्यापारियों के हित में पटाखों पर लगी रोक को हटाने की मांग की है। भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. भरतलाल मथुरिया ने ज्ञापन में बताया कि राज्य सरकार ने कोरोना व वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव को देखते हुए पटाखों के विक्रय व उपभोग पर रोक लगाते हुए भारी जुर्माने व दण्ड का प्रावधान किया है। यह निर्णय युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि राज्य में सरकारी आंकड़े दर्शाते है कि कोरोना में कमी आई है। दूसरी ओर व्यापारियों ने भी पटाखों का क्रय कर लिया है। ऐसे में उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा। दीपावली त्योहार लोगों की आस्था से जुड़ा है तथा आतिशबाजी दशकों पुरानी परम्परा है। ऐसे में आमजन की आस्था एवं व्यापारियों के हित को ध्यान में रखते हुए पटाखों पर लगाई रोक हटाई जाए।समस्याओं का करें निस्तारणभाजपाइयों ने जनसमस्याओं के निराकरण को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि रुडिप द्वारा खोदी गई सड़कों की मरम्मत करने, दीपावली त्योहार के चलते सड़कों को रूडिप द्वारा नहीं खोदे जाने, आबादी क्षेत्र से कचरा संग्रहण करना बंद कर शहरी क्षेत्र से दूर करवाने, नगर परिषद सवाईमाधोपुर व गंगापुर सिटी में दूसरे वार्डों में नाम जोड़े जाने की गलती दुरुस्त कराने, मतदाता सूची में गड़बड़ी की जांच कराने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में भाजपा जिलाध्यक्ष डॉ. मथुरिया सहित जिला महामंत्री आचार्य लोकेंद्र शर्मा, पूर्व सभापति गीता सैनी, पूर्व पार्षद मनजीत सिंह, रामकिशोर अग्रवाल, हरिप्रसाद गुप्ता, अनिल शर्मा, संतोष मथुरिया, श्रीचरण महावर, दीनदयाल मथुरिया, दुर्गादत्त सैनी, विक्की राजवंशी, राजेश सैनी, दिनेश कुमार नाटाणी, राजेन्द्र प्रसाद जैन, शरफुद्दीन, हिफाजुद्दीन आदि भाजपाई उपस्थित रहे।

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