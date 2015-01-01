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सिंचाईजल वितरण समितियों की बैठक:ढील से 20 नवंबर व मानसरोवर बांध से 28 को पानी छोड़ेंगे, 900 हेक्टयर में होगी सिंचाईजल वितरण समितियों की बैठक

सवाई माधोपुर4 घंटे पहले
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चालू रबी सीजन की सिंचाई के लिए ढील बांध से 20 नवम्बर और मानसरोवर बांध से 28 नवंबर से नहरों में पानी छोड़ा जाएगा। यह निर्णय गुरूवार को कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया की अध्यक्षता में आयोजित मानसरोवर एवं ढील बांध जल वितरण समितियों की बैठक में लिया गया।समिति ने मानसरोवर बांध की नहरें 28 नवम्बर को सुबह 11 बजे से खोलने का निर्णय लिया। वर्तमान में इस बांध में 35 दिन नहरें चलने लायक पानी है। इससे लगभग 1660 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होगी। इसी प्रकार ढील बांध की नहरें 20 नवम्बर को सुबह 11 बजे से खोलने का निर्णय लिया गया। ढील बांध में वर्तमान में लगभग 15 दिन नहरे चलने लायक पानी है। इससे लगभग 900 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकेगी। बैठक में उपखंड अधिकारी कपिल शर्मा, समिति के सदस्य सचिव एवं जल संसाधन विभाग केसवाईमाधोपुर खण्ड के अधिशासी अभियन्ता सुरेश भोपरिया भी उपस्थित रहे।

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