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संरक्षण पर चर्चा:वन्य जीवों के संरक्षण पर चर्चा

सवाई माधोपुर3 घंटे पहले
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  • सामाजिक वानिकी कार्यालय में वन विभाग की कार्यशाला

रणथंभौर नेशनल पार्क में बढ़ रही लगातार बाघों की तादाद, नेशनल पार्क के पारिस्थितिकी संतुलन एवं वन तथा वन्यजीवों के संरक्षण के लिए सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के सामाजिक वानिकी कार्यालय परिसर में गुरुवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें रणथंभौर बाघ परियोजना निदेशक टी.सी. वर्मा, उपवन संरक्षक महेंद्र शर्मा, सहायक उपवन संरक्षक संजीव शर्मा सहित वन विभाग से जुड़े हुए कई अधिकारी शामिल हुए। रणथंभौर नेशनल पार्क के फील्ड डायरेक्टर टी.सी. वर्मा ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण के लिए ग्रामीणों का योगदान बेहद आवश्यक है। रणथंभौर नेशनल पार्क की सीमाओं के चारों और बसे ग्रामीणों के महत्वपूर्ण भागीदारी रणथंभौर नेशनल पार्क के संरक्षण के लिए बेहद जरूरी है। ग्रामीणों के योगदान से नेशनल पार्क के वन्यजीवों एवं जंगल को बेहद आसानी के साथ संरक्षित रखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि नेशनल पार्क में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते कई बार टाइगर रणथंभौर की सीमा से परे निकल जाते हैं, वहीं कई बार शिकारियों की पैनी नजर भी उन पर होती है। ऐसे में ग्रामीणों द्वारा विभाग को दी जाने वाली सूचना बेहद महत्वपूर्ण साबित होती है। उन्होंने अनुरोध किया कि ऐसी सूचनाएं वन विभाग के अधिकारियों को त्वरित रूप से प्रदान की जाए, जिससे कि वक्त रहते समुचित व्यवस्थाओं को अंजाम दिया जा सके। उप वन संरक्षक महेंद्र शर्मा ने संबोधित करते हुए कहा कि रणथंभौर में बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में बाघों के बीच टेरिटरी को लेकर टकराव एवं उनके बीच आपसी संतुलन बना रहे, ऐसे में विभाग द्वारा भी महत्वपूर्ण कदम समय-समय पर उठाए जाते हैं। कार्यशाला में मौजूद विलेज वाइल्डलाइफ वॉलंटियर को संबोधित करते हुए महेंद्र शर्मा ने कहा की नेशनल पार्क में वन तथा वन्यजीवों के बीच पारिस्थितिकी संतुलन बनाने में प्रत्येक व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। सहायक वन संरक्षक संजीव शर्मा ने कार्यशाला में संबोधित करते हुए रणथंभौर नेशनल पार्क के आसपास बसे गांवों में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों तथा वन एवं वन्य जीवों के लिए घातक गतिविधियों की जानकारी त्वरित रूप से विभागीय अधिकारियों को देने का आह्वान किया। इस अवसर पर कई वनकर्मी मौजूद थे।

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