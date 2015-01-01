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बाजार में भीड़ - जाम:दीवाली की खरीदारी से बाजार में भीड़, पार्किंग व्यवस्था नहीं होने से बनी रही जाम की स्थिति

सवाई माधोपुर44 मिनट पहले
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बौंली कोरोना संकटकाल की मंदी के बाद बाजारों में त्योहारी सीजन की शुरुआत होने से रौनक लौट आई हैं। लोग भी त्योहारों के सीजन को देखते हुए ख़रीदारी के लिए बाजारों में आ रहे हैं। इसलिए बाजारों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण,जेवरात, वाहन मोबाइल, कपड़ा, बर्तन ,साज सज्जा के सामान आदि की ख़रीदारी के लिए लोगों में उत्साह नजर आ रहा हैं । इस बीच बाजार में दुकानदारों द्वारा लोगों को कई तरह के ऑफर भी दिए जा रहे हैं। उपखण्ड मुख्यालय सहित ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार पूरी तरह से सज गए हैं। मुख्य बाजार में लोग बुधवार को दिनभर खरीदारी में व्यस्त दिखे। बाजार में पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के कारण दिन में कई बार जाम जैसी स्थिति बनी। अच्छी बिक्री होने से व्यापारी भी खुश नजर आए।

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