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विवाद:श्यामोली में पंचायत भवन के लिए दानदाताओं ने दी भूमि, बाद में प्रशासन ने भी आवंटित कर दी जमीन, अब निर्माण स्थल को लेकर बन गए दो गुट

सवाई माधोपुर13 मिनट पहले
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  • श्यामोली में 6 ढाणियां, इनमें से 5 ढाणियों के लोग दान की भूमि पर व एक ढाणी के लोग चरागाह पर पंचायत भवन बनाने के लिए अड़े

मलारना स्टेशन हाल ही परिसीमन में श्यामोली को पंचायत का दर्जा मिला था। इस नई पंचायत में राजीव गांधी सेवा केंद्र बनाने के लिए गांव के दानदाताओं ने भूमि दान की थी, लेकिन इसके बाद भी कुछ लोगों की मांग पर प्रशासन ने अलग से दूसरी जगह पर पंचायत भवन के लिए भूमि आबंटित कर दी। ऐसे में अब पंचायत के लोग दो भागों में बंट गए। पहला पक्ष पंचायत भवन दान की हुई भूमि पर बनवाना चाहता है तो वहीं दूसरा पक्ष प्रशासन द्वारा आबंटित की हुई भूमि पर बनवाना चाहता है।नई पंचायत श्यामोली में राजीव गांधी सेवा केंद्र नहीं होने की वजह से ग्राम सभा तथा अन्य कार्यों के लिए ग्रामीणों को भटकना पड़ रहा था। ऐसे में पंचायत के पंच पटेलों ने पंचायत भवन के लिए श्यामोली के निवासियों से ग्राम विकास अधिकारी मुकेश कुमार बैरवा के समक्ष रघुवंठी हाड़ौती मुख्य सड़क पर खातेदारी भूमि पर राजीव गांधी सेवा केंद्र बनवाने के लिए भूमि दान में मांगी। पंच पटेलों के आग्रह पर दानकर्ता रामप्रसाद गुर्जर पुत्र राजाराम गुर्जर, लल्लू गुर्जर पुत्र मांगीलाल गुर्जर, श्योजीराम गुर्जर पुत्र हंसराज गुर्जर ने जमाबंदी संवत 2014 से खाता संख्या 177 में खसरा नंबर 138 में से रकबा 0.2200 किस्म बारानी तथा खाता संख्या 72 में खसरा नंबर 134 में से रकबा 0.0300 पटवार कागजात मौजा राजस्व ग्राम श्यामोली तहसील मलारना डूंगर भूमि दान की गई। इसी प्रकार खाता संख्या 72 में खसरा नंबर 134 रकबा 0.6300 में से पुखराज गुर्जर पुत्र रामचंद्र गुर्जर के हिस्से में से 0.1300 एक्टर भूमि दान की।भूमि दान देने के बाद गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने सरपंच के साथ मिलकर प्रशासन से पंचायत भवन के लिए जमीन आबंटन की मांग रखी। इस पर उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर के प्रस्तावानुसार राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 के तहत ग्राम श्यामोली के खसरा नंबर 212 कुल रकबा 34.14 हेक्टेयर में से रकबा 0.40 हेक्टेयर चरागाह भूमि का वर्गीकरण परिवर्तन करते हुए राजस्थान भू राजस्व (स्कूलों, चिकित्सालयों एवं अन्य सार्वजनिक प्रयोजनार्थ राजकीय अनाधिमुक्त) अधिनियम 1963 के अंतर्गत नवसृजित पंचायत श्यामोली के कार्यालय पंचायत भवन के लिए पंचायती राज विभाग को शर्तों एवं निबंधनों पर निशुल्क आबंटित की गई। चारागाह भूमि की क्षतिपूर्ति के लिए मलारना डूंगर तहसील की पंचायत श्यामोली के खसरा नंबर 468 में से रकबा 0.35 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 518 में से रकबा 0.01 हेक्टेयर एवं खसरा नम्बर 218 में से रकबा 0.04 हेक्टेयर, सिवायचक भूमि कुल रकबा 0.40 हेक्टेयर चारागाह भूमि के लिए आरक्षित की।

कलेक्टर के पास पहुंचा मामला : एसडीएम को विकास अधिकारी से जांच कराने व 7 दिन में निस्तारण के निर्देश

श्यामोली में छह ढाणियां है, जिनमें से पांच ढाणियों एवं रघुवंठी के ग्रामीण तो दान की गई भूमि पर राजीव गांधी सेवा केंद्र बनवाने की कर रहे हैं। दान की गई भूमि सर्वप्रथम तो दोनों गांवों के मध्य स्थित है और फिर मलारना स्टेशन-हाडौती मुख्य सड़क से आसानी आवागमन में भी सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। दोनों गांवों के बीच भेदभाव भी दिखाई नहीं देगा। वहीं दूसरे पक्ष के श्यामोली गांव की एक ढाणी के लोग आबंटित भूमि उनकी ढाणी के समीप हीरामन बाबा के मंदिर के पास चारागाह भूमि में पंचायत भवन बनवाने चाहते हैं। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन देकर दान की गई भूमि में ही पंचायत कार्यालय बनवाने की मांग की और चारागाह में पंचायत भवन बनने के आदेश को निरस्त करने का आग्रह किया। ग्रामीणों की मांग पर कलेक्टर ने उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर को विकास अधिकारी से 7 दिन में दोबारा से जांच कर उचित स्थान का आबंटन चयन करने के निर्देश दिए हैं। सरपंच आकांक्षा वर्मा का कहना है कि दान की गई भूमि के कुछ दिन बाद ही ग्राम विकास अधिकारी का स्थानांतरण हो गया था। अब पता नहीं नए ग्राम विकास अधिकारी ने दान की गई भूमि का प्रस्ताव ऊपर दिया या नहीं।

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