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अंतिम छोर पर नहीं पहुंचा ढील बांध का पानी:नहर खुलने के 12 दिन बाद भी अंतिम छोर पर नहीं पहुंचा ढील बांध का पानी

सवाई माधोपुर4 घंटे पहले
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जिले में स्थित ढील बांध की नहर से प्रतिवर्ष हजारों बीघा भूमि की नहर के माध्यम से सिंचाई की जाती है, जिससे किसानों को भरपूर लाभ भी मिलता है। इस वर्ष नहर का पक्का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण किसानों को नहर खोल देने के बावजूद अंतिम छोर के गांवों के खेतों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जोलंदा गांव के कालूराम मीणा ने बताया कि इस वर्ष ढील बांध में साढ़े आठ फुट पानी आने के बाद ढील बांध से होने वाली सिंचाई को लेकर किसान आश्वस्त थे। लेकिन विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते किसानों को समय पर सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। जल वितरण समिति के सदस्यों ने दीपावली से पूर्व ढील बांध की नहर खोलने की मांग की थी, लेकिन नहर का पक्का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होने के कारण नहर नहीं खुलने से किसानों को काफी परेशानियों का सामना करते हुए जैसे तैसे अपने अपने संसाधनों से आर्थिक हानि होने के बावजूद खेतों में पळाव कर फसल की बोआई कर दी थी। इसके बाद नहर 5 दिसंबर को खोली गई और वह भी पूरी नहीं खोलने के कारण नहर में पर्याप्त पानी नहीं पहुंच सका। खेतों में तो नहर से धोरे बनाकर की जाने वाली सिंचाई के दौरान धोरे में पानी तक देखने को नहीं मिल रहा है। 12 दिन बाद भी किसान अपने खेतों की सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं। इससे किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कम नहर खोलने के कारण नहर का पानी काम में भी नहीं आ रहा है। किसानों ने विभाग से शीघ्र समस्या का समाधान करने की मांग की है।

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