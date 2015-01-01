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भास्कर स्टिंग - अवैध वसूली का गोरखधंधा:डीटीओ कार्यालय का वाहन चालक रुपए लेते कैमरे में कैद

सवाई माधोपुरएक घंटा पहले
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  • जब्त वाहनों को छुड़ाने के लिए परिवहन विभाग में ट्रैक्टर मालिकों से अवैध वसूली का गोरखधंधा

जिला परिवहन विभाग में लेनदेन का गौरखधंधा चरम पर है। हाई कोर्ट के आदेशों के बावजूद ट्रैक्टर मालिकों से अवैध वसूली की जा रही है। यह गौरखधंधा डीटीओ ऑफिस में किए गए एक स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया।हाई कोर्ट के आदेश पर 468 ट्रैक्टर जिला परिवहन विभाग द्वारा कागजी खानापूर्ति के बाद छोड़े जाने हैं। ये वाहन पुलिस एवं परिवहन विभाग की ओर से कार्रवाई में अवैध रूप से बजरी एवं पत्थर भर कर जाते हुए पकड़े गए थे। न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार ट्रैक्टरों को छोड़े जाने पर कोई शुल्क भी नहीं लिया जाना है। इसके बावजूद जिला परिवहन कार्यालय में सक्रिय बाहरी आदमी एवं कुछ कर्मचारी मिलकर इन ट्रैक्टर मालिकों से अवैध वसूली करते हुए कैमरे में कैद हुए हैं।न एजेंट, न कार्मिक फिर भी दलालीजिला परिवहन कार्यालय में कुछ बाहरी लोगों द्वारा दलाली करने की शिकायत कुछ लोगों द्वारा दैनिक भास्कर के जयपुर कार्यालय में की गई थी। इसके बाद इस कार्यालय में इस सच्चाई का पता लगाने के लिए एक संयुक्त टीम का गठन किया गया। टीम ने शुक्रवार को दिनभर वहां की गतिविधियों पर निगरानी रखी। इस दौरान वहां स्टिंग करने वाली टीम के एक कैमरे में रामनिवास नामक बाहरी व्यक्ति विभाग के एक कर्मचारी के साथ मिल कर ट्रैक्टरों को छुड़वाने की एवज में पैसों का लेन देन करता हुआ कैद हो गया। यह व्यक्ति न ही कोई एजेंट है और न ही विभाग का कर्मचारी है। रामनिवास के बारे में पड़ताल करने पर पता चला कि यह आदमी अधिकारी की तरह परिवहन विभाग की सरकारी गाड़ियों को उपयोग करता है। शुक्रवार अपरान्ह उक्त व्यक्ति जिला परिवहन विभाग परिसर में डीटीओ के चालक देवीसिंह नामक को बुलाकर शौचालय की तरफ ले जाता है। रामनिवास नामक व्यक्ति कुछ लोगों की तरफ इशारा कर देवीसिंह से कहता है कि इनके दो ट्रैक्टर हैं, फाइल अंदर है, मैडम के पास पहुंच चुकी हैं।

हाथ मिलाते ही पहुंची देवीसिंह की जेब में रकमस्टिंग ऑपरेशन की टीम नं. 3 के कैमरे में कैद हुए वीडियो में शुक्रवार दोपहर करीब 3:27 बजे रामनिवास नामक व्यक्ति डीटीओ कार्यालय की सरकारी गाड़ी चलाने वाले वाहन चालक देवीसिंह के पास आया और दोनों ने हाथ मिलया। इस दौरान रामनिवास ने अपने बाएं हाथ से रुपए देवीसिंह की बाएं हाथ की मुट्ठी में थमा दिए और खाकी वर्दी धारी वाहन चालक देवी सिंह ने रुपए जेब में रख लिए। इसके बाद वहां दूर खड़े कुछ ग्रामीणों को रामनिवास ने देवी सिंह के पास बुलाया और कहा कि अपने ट्रैक्टरों के नंबर व अपना नाम पर्ची पर लिख कर इनको दे दो। रामनिवास एवं देवी सिंह दोनों को इस बात का आभास नहीं था कि उनका यह गौरखधंधा स्टिंग ऑपरेशन कर रही टीम के कैमरे में कैद हो रहा है।कितने ट्रैक्टर छोड़े, लिपिक को नहीं जानकारीहाई कोर्ट के आदेश के बाद अब तक कितने ट्रैक्टर छोड़े गए हैं, इसकी जानकारी विभाग की लिपिक जसकौर मीना को नहीं है। उनसे जब इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी नहीं है। फाइलें जिला परिवहन अधिकारी के पास है। मजे की बात यह है कि फाइल लिपिक द्वारा तैयार की जाती है। सारा कार्य कम्प्यूटराइज्ड है, इसके बावजूद फाइल तैयार करने वाली लिपिक को इसकी जानकारी नहीं है कि उन्होंने कितने ट्रैक्टरों को छोड़ने के लिए फाइल तैयार की है।

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