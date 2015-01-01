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बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ परियोजना:ड्रॉप आउट बालिकाओं को स्टेट ओपन स्कूल से जोड़ने पर जोर

सवाई माधोपुर3 घंटे पहले
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  • बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ परियोजना के ब्लॉक टास्क फोर्स की बैठक
  • स्कूल में त्रैमासिक शिविर आयोजित करने के भी निर्देश

बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के अन्तर्गत गठित ब्लॉक टास्क फोर्स की बैठक एसडीएम कपिल शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को एसडीएम कार्यालय में हुई।बैठक में एसडीएम ने निर्देश दिए कि किशोरी बालिकाओं को सेनेटरी नेपकिन नियमित उपलब्ध हो, स्कूल से ड्रॉप आउट बालिकाओं को स्टेट ओपन स्कूल से जोड़ा जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत बेटी के जन्म पर बधाई संदेश भिजवाएं। जिला अस्पताल में बेटी के जन्म पर दिए जा रहे गिफ्ट की जानकारी ली। पॉक्सो एक्ट की जानकारी देने के लिए बच्चों के साथ कार्यरत कर्मचारियों का नियमित आमुखीकरण किया जाए, सरकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर क्रियान्वित किया जाए। एसडीएम ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को स्कूलों में त्रैमासिक स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने के भी निर्देश दिए। बैठक में तहसीलदार प्रीति मीना, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी दिनेश गुप्ता, सहायक विकास अधिकारी प्रकाश त्रिवेदी, नेहरू युवा केन्द्र के रजत भारद्वाज, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक कालूराम मीना, पीसीपीएनडीटी समन्वयक आशीष गौतम, महिला अधिकारिता विभाग की पर्यवेक्षक नरेशी मीना, पीएम पॉल, परियोजना अधिकारी श्याम सुन्दर शर्मा एवं ओमप्रकाश मीना उपस्थित रहे।

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