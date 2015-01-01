पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

कोरोना जागरूकता:कर्मचारियों ने ली कोरोना जागरूकता की शपथ

सवाई माधोपुर3 घंटे पहले
  • कॉपी लिंक

सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कार्मिक कोविड-19 जागरूकता शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोविड-19 प्रतिज्ञा अभियान के लिए आह्वान किया है। इसी कड़ी में सभी कार्मिक कोरोना जागरूकता की शपथ लेंगे। गुरुवार को भी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय, जिला रोजगार कार्यालय, जिला मुख्यालय स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्र, सवाईमाधोपुर तहसील कार्यालय में कार्मिकों ने कोविड-19 जागरूकता की शपथ ली। एसडीएम ने सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कार्यालयों में कोरोना जागरूकता शपथ दिलवाना सुनिश्चित करें।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबॉलीवुड में एक और खुदकुशी; घर खरीदने वालों को मिली राहत; चुनाव से पहले ममता की आफत - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर में रिश्तेदारों की आवाजाही रहने से खुशी भरा वातावरण रहेगा। किसी बच्चे के एडमिशन से संबंधित चिंता दूर होगी और काफी राहत महसूस करेंगे। जिससे आप अपना ध्यान आने कार्यों में आसानी से लगा पाएंगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें